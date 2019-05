120.000 euro: de prijs van onze bezorgschaamte

Hebt u al last van bezorgschaamte? Ik wel. Zeker als mijn huisgenoot de deur opendoet om weer een bestelling van mij in ontvangst te nemen – we werken allebei vaak thuis, zijn bureau is dichter bij de voordeur dan het mijne en ik ben de enige van ons twee die online winkelt.

‘Somers?’, klinkt het dan aarzelend op de drempel, waarop in de hal het bekende antwoord volgt: ‘Dat zal voor mijn vrouw zijn. Geef maar, ik teken wel.’

Nochtans ben ik niet zo’n frequente onlineshopper. Oké, de voorbije maand wel, maar dat is omdat er een fietsvakantie aankomt en ik nog een nieuwe fietscomputer, een saddle pack en een top tube bag nodig had. Of ik die niet in een fysieke winkel kon kopen, morde de huisgenoot. Nou, nee. Voor zover ik weet, heeft geen enkele fietswinkel in de buurt een Wahoo-gps en fietstassen van het merk Apidura in voorraad. Die moeten ze ook bestellen, dus leek het mij beter dat die spullen direct naar ons thuis kwamen, in plaats van naar een winkel waar ik waarschijnlijk toch met de auto naartoe zou zijn gegaan.