Botox hier, filler daar: cosmetische ingrepen worden steeds normaler onder jongeren

Wimperstylist Sedef Aydin (21) begon met haar lippen. Die konden wel een beetje volume gebruiken, want ze vond dat haar neus zo groot leek in verhouding. Dus ging ze naar een kliniek in Duitsland, waar ze 1 milliliter hyaluronzuur in haar lippen liet spuiten. Sindsdien heeft ze ze nog vier keer laten vergroten, ze vond ze iedere keer toch te smal. Soms met 1 milliliter, soms met 1,5. Nadat ze haar lippen had aangepakt, wilde ze eigenlijk ook wel iets aan haar neus laten doen. In Turkije kostte een neuscorrectie maar 1.700 euro. En omdat ze bang is voor rimpels, liet ze afgelopen zomer preventief botox spuiten in haar voorhoofd. In totaal heeft Aydin in een jaar tijd 3.080 euro uitgegeven aan cosmetische ingrepen – haar wimperextensions, haarextensions, nepnagels en tweewekelijkse zonnebankbezoekjes niet meegeteld.

Aydin is niet de enige die op zo’n jonge leeftijd plastische ingrepen ondergaat.

Aydin «Ik heb maar één vriendin die geen botox of fillers heeft gehad en die laat binnenkort haar lippen doen.»