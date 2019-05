'Je hoort maar één woord. Klootzak': portret van Steve Bakelmans, de moordenaar van Julie Van Espen

“Ik ben vroeger misbruikt door mijn grootvader. Toen ik haar per ongeluk aanraakte, was ze tegen mij beginnen te roepen. Ik herkende in haar stem die van mijn grootvader.”

Dat was de uitleg die hij in 2004 door de Antwerpse politie liet optekenen. Hij was pas 24, zijn slachtoffer een vrouw van 58 genaamd Monique. Ze had hem eerder die dag zien zitten met zijn bekertje op de De Keyserlei. Ze had een praatje met hem gemaakt, gevraagd of hij nergens terechtkon. Ze had hem haar telefoonnummer gegeven. Diezelfde avond had hij gebeld.

Ze stond in de keuken boterhammen voor hem te smeren toen hij haar te lijf ging. Ze werd verkracht, en bestolen van al het geld dat ze in huis had.