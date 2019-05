Er is helemaal niets mis met u wanneer u Pokémon alleen maar kent van de tekenfilms op wijlen VT4 of de ruilkaarten die eind jaren 1990 waanzinnig populair waren op speelplaatsen. Of misschien recenter nog, van de Pokémon Go-hype die in de zomer van 2016 miljoenen mensen op jacht liet gaan naar virtuele wezentjes in het straatbeeld.

Maar Pokémon is niet zomaar Japanse anime die uitgroeide tot popcultuur. Het is begonnen als ordinair computerspel, recht uit het brein van de Japanse spelontwikkelaar Satoshi Tajiri (53). Een spel dat er bijna nooit gekomen was.

Insectenjacht

Als kind was Tajiri verslingerd aan videogames. Bovendien was hij benieuwd naar de technologie erachter. Zo haalde hij geregeld zijn eerste Nintendo-console uit elkaar. Als zestienjarige begon de jonge Japanner zelfs een eigen magazine, Game Freak, vol tips en tricks voor de allernieuwste nieuwste spellen. Maar Tajiri wilde meer, en op zijn 24ste hervormde hij Game Freak tot een bedrijf dat spellen ontwikkelde.