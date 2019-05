Moet het Eurovisiesongfestival wel doorgaan in Israël? Sinds de Israëlische overwinning van het concours vorig jaar steekt de kwestie in tal van Europese landen regelmatig de kop op. Deze week deed voormalig VRT-journalist Johan De Poortere ook een soortgelijke oproep in De Morgen. ‘De openbare omroepen in Europa hebben de morele plicht hun stem te verheffen tegen de apartheid en tegen het culturele witwassen van discriminatie en oorlogsmisdaden door Israël.’

Ook vakbond ACOD Cultuur, actief bij de openbare omroep, vraagt de VRT al langer om dit jaar het festival te weren. ‘Het uitzenden van het Eurovisiesongfestival is niet neutraal’, zegt secretaris Wies Descheemaeker. ‘Het festival vindt plaats in een land in oorlog en het wordt georganiseerd door een van beide kampen van die oorlog.’ ACOD Cultuur onderschreef eerder al de BDS-campagne (Boycot, Desinvesteringen en Sancties). ‘Als de VRT het festival toch wil uitzenden, moet het op z’n minst voldoende duiding geven over de omstandigheden waarin het plaatsvindt’, zegt Descheemaeker.

In de afgelopen jaren riepen muzikanten als Roger Waters (Pink Floyd), Brian Eno, regisseurs als Ken Loach en Mike Leigh al op tot een boycot. En de Belgische muzikant Daan Stuyven ondertekende vorig jaar al een gelijkaardige oproep in The Guardian, samen met tientallen vooraanstaande figuren uit de internationale cultuurwereld. ‘Het is een absurde situatie’, zegt Stuyven nu. ‘Ik denk bijna met weemoed terug aan de jaren 1980, waarin het nog logisch was om tegen apartheid op te komen. Of aan de jaren 1960, waarin iedereen collectief beschaamd het kolonialisme afschafte. Nu zitten we in een situatie die nog schrijnender is, en alle tegenstand wordt in de kiem gesmoord. Dank u, Macron, om antizionisme gelijk te schakelen met antisemitisme.’