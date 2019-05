Voor honderdduizenden fans stond de wereld zo’n drie weken geleden even stil. Dan ging namelijk het achtste seizoen van Game of Thrones in première. Watertandend keken zij uit naar hoe het Jon Snow en zijn drakenkoningin Daenerys ‘Khaleesi’ Targaryen zou vergaan. Naar welk onheil de Night King en zijn White Walkers (een leger ondoden) teweeg brengen. Naar de verschillende fracties van Westeros, en of ze hun geschillen om de troon opzij kunnen zetten om hun nakende ondergang af te wenden. Als u het nu in Keulen hoort donderen: geen zorgen, u bent niet alleen. Voor de niet-kijkers is Game of Thrones een onontwarbaar kluwen. Voor alle anderen is het bijna een drug.

Dat langverwachte slotseizoen is voor de wildste superfans nog niet genoeg, zij willen nog dieper in die fantasy-wereld duiken. Dat kunnen ze naar hartenlust doen op Duolingo. Dat online leerplatform biedt sinds 2017 een gratis cursus High Valyrian aan, een van de twee geconstrueerde talen die in de reeks worden gesproken. Het blijkt een onnoemelijk succes. Duolingo lanceerde de cursus twee jaar geleden al, wat toen een half miljoen actieve leden lokte. Sinds de start van het achtste seizoen schieten die cijfers richting het miljoen. In Groot-Brittannië alleen al zijn er 100.000 mensen ingeschreven. Dat zijn meer mensen dan er Iers of Schots Gaelic spreken.