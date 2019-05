Maak kennis met de Leuvenaar die jongeren leert skateboarden in Jordanië

Momenteel is Leuvenaar Kas Wauters (27) weer even in zijn thuishaven – ‘Ik heb Ramadan-break’ – maar doorgaans vindt u hem terug in een skatepark in Amman, Jordanië. Daar leert hij jongeren skateboarden, uit passie voor de sport maar evengoed als sociaal project.

De nationaliteiten van de jongeren die op de skateboards stappen lopen fel uiteen: ‘Jordaans, Syrisch, Palestijns, Soedanees, Somalisch, Jemenitisch. O, had ik Iraaks al gezegd?’ glundert Wauters (foto boven artikel). Het Midden-Oosterse Jordanië ligt dan wel in het midden van een conflictgebied, toch houdt het zich zo neutraal mogelijk – ‘het Zwitserland van het Midden-Oosten,’ aldus de Leuvenaar. Net daardoor is het land een smeltkroes van uiteenlopende vluchtelingen. Dat brengt uitdagingen en spanningen met zich mee, maar Wauters gelooft dat skateboarden kan verbinden. ‘Tijdens het skaten kan je alles even vergeten en helemaal in het moment opgaan.’

HUMO Hoe ben je in Amman terechtgekomen?

Kas Wauters «Tijdens mijn studies sociaal-culturele pedagogie moest ik zelf een stage uitzoeken, en ik wilde iets vinden dat aansloot bij mijn passie: skateboarden. Zo kwam ik bij 'Make Life Skate Life' terecht, een internationale organisatie die skateparken bouwt over heel de wereld. Voornamelijk in arme wijken waar wel skaters zijn, maar geen skateparken.

»Na een crowdfundingcampagne kwam er een skatepark in Amman, Jordanië. 650 vierkante meter, gebouwd in achttien dagen! Het park sloeg echter niet meteen aan, dus haalde men mij erbij om samen met plaatselijke ngo's een programma op te stellen om jongeren enthousiast te maken. Ondertussen hebben we ook een Europese subsidie binnengehaald, nu kan ik eindelijk mijn kosten dekken.»

HUMO Hoe heb je de jongeren uiteindelijk warm gekregen?

Wauters «We organiseren vijf wekelijkse lessen waar iedereen welkom is. Er zijn een aantal bussen die de jongeren – vaak vluchtelingen – ophalen in de armere wijken van de stad. Wij betalen die voor hen. Ook voor skateboards, bescherming en verfrissingen staan we in. Verder is er één wekelijkse les exclusief voor meisjes, de andere lessen zijn gemengd.

»Met een leadership program begeleiden we jongeren ook, zo kunnen ze skateleraars worden en op termijn actief gaan meewerken aan het project. Kinderen krijgen de kans om ons te helpen met de lessen en in ruil krijgen ze skateboards. Op die manier leren ze zorg dragen voor het skatepark en de andere jongeren, leren ze anderen skateboarden en blijven ze gemotiveerd om zelf te skaten met de nieuwe skateboards die ze verdienen. De jongeren die twee jaar geleden de eerste lessen volgden, zijn ondertussen leraars.»

HUMO Is skateboarden de ideale sport voor zo'n sociaal project?

Wauters «Het is een enorm vrije sport. Er zijn amper regels, waardoor je er enorm veel eigenheid en creativiteit in kunt stoppen. Bovendien leert skateboarden je omgaan met falen. 95 procent van de tijd faal je. Je moet eerst honderd keer op je gezicht gaan vooraleer te slagen. Dat is een levensles die we willen meegeven.»

HUMO Kenden de jongeren de sport al?

Wauters «Ja, zonder vraag waren we er geen project gestart. Er was een heel kleine scene, van ongeveer tien personen. Ondertussen hebben we wekelijks 150 kinderen. Maar je merkt dat het iets nieuw is voor hen, en dat is ook de kracht. We brengen bijvoorbeeld jongens en meisjes samen.

»Er heerst in Jordanië een gematigde moslimcultuur, waarin meisjes jammer genoeg onder invloed van conservatieve ouders minder gemakkelijk gaan sporten. Maar doordat de ouders deze sport nog niet kennen, lijken ze het gemakkelijker door de vingers te zien. Ze zien skateboarden als ‘gaan spelen’ – wat het eigenlijk ook een beetje is – en niet als een sport. (Enthousiast) 40 procent van onze skaters zijn meisjes!»

HUMO Wordt er ook in competitief verband geskatet?

Wauters «We focussen in de eerste plaats op het sociale aspect. Het gaat meer om mensen samenbrengen dan om individuele talenten te ontwikkelen. Maar nu skateboarden een olympische sport is, kunnen we er inderdaad over nadenken. Sommige gastjes hebben echt potentieel.»

Soedanese tunes

Wauters «Het skateterrein is heel bewust in een publiek park gebouwd. Jordanië heeft erg weinig openbare ontmoetingsplekken, enkel mensen met geld kunnen er aan – geprivatiseerde – recreatie doen. We willen in de toekomst ook een basketbalplein aanleggen, en denken ook aan een urban gym of pingpongtafels. En meer bankjes!»

HUMO Doet het skatepark dan ook een beetje dienst als kinderopvang?

Wauters (lacht) «Het is eerder een plek voor het hele gezin. Mama's en papa's komen vaak mee naar het park en blijven dan picknicken, een theetje drinken...»

HUMO Staat er tijdens de lessen punk of hiphop op?

Wauters «Alles kan! Wereldmuziek, Arabische zangliederen, Biggie, Bob Marley, Craig Mack, Sean Price, Soedanese tunes ... We hebben een grote Soedanese groep die elke zaterdag komt skateboarden. Het is een heel diverse, multiculturele plek.»

HUMO Je haalde eerder aan dat jullie ook vluchtelingen ophalen. Er zijn dus niet enkel Jordaanse leerlingen?

Wauters «Jordanië ligt in het midden van een conflictgebied, dus er zijn veel vluchtelingen. Wij willen hen als gelijken samenbrengen, met ontspanning en plezier als bindmiddel. Tijdens het skaten kan je alles even vergeten en helemaal in het moment opgaan.»

HUMO Botsen die uiteenlopende achtergronden en nationaliteiten soms?

Wauters «Heel soms. Maar we hebben vanaf dag één duidelijke regels opgesteld omtrent respect voor elkaar. Ondertussen zit er een horizontale structuur in het skatepark; het maakt niet uit of je local of vluchteling bent. In het Jordaanse straatbeeld zie je wel spanningen, denk aan Syrische vluchtelingen die hier minder verdienen voor hetzelfde werk. Net daarom willen we jongeren met verschillende achtergronden samenbrengen.

»In Jordanië zijn er bijvoorbeeld veel Soedanese vluchtelingen, die aanvankelijk niet erkend werden. Er is nog wel wat racisme in Jordanië, voornamelijk tegenover zwarten. Opvallend, want er heerst hier zo’n warme, gastvrije cultuur. Maar toch: kinderen werden van school gepest en ouders geraakten niet aan een job omdat ze geen erkende vluchtelingen waren.

»We hebben een les georganiseerd die specifiek gericht was op Soedanezen, zodat ze zouden buitenkomen en zich ergens welkom zouden voelen. Aan de eerste les nam één familie deel. Een week later hadden we twintig deelnemers, nog een week later dertig en ondertussen komen er wekelijks honderd Soedanezen naartoe. Inclusief familie. Doordat het een publiek park is, komen ze ook in contact met Jordaniërs en wordt het een vorm van integratie.»

U kunt 7Hills Skatepark steunen via de website. De organisatie doet continu aan crowdfunding om de lessen rollende te houden en het skateboarden toegankelijk te maken voor de meest kwetsbare groepen in de regio. Met een bedrag van 25 euro kan een groep van twintig jongeren naar het skatepark afzakken en een namiddag plezier beleven.

Meer info en knappe foto's vindt u terug op Instagram en Facebook.