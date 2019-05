Peter Van de Veire en Tomas De Soete: 'Christophe Lambrecht was een radiomaker van het unieke soort'

Tomas De Soete en Peter Van de Veire geven afspraak in The Falcon in Temse. Het café, dat pal tussen hun woonsten ligt maar dat hen voorts onbekend is, blijkt na de werkuren een magneet voor lokale bouwvakkers. De stamgasten druppelen binnen voor het biljart dat om zeven uur begint. Toevallige bezoekers worden aanvankelijk argwanend bekeken, maar wanneer we drie uur later het gesprek afronden, komt het vaste cliënteel met kleine oogjes vragen of we er nog eentje willen drinken op hun kosten.

Van de Veire weigert beleefd: hij had allang in zijn bed moeten liggen. Elke ochtend moet hij er om halfvier uit voor zijn ochtendshow op MNM, die om zes uur begint. Ook De Soete bedankt. Zijn fake true crime-reeks Fiskepark, die volgende week op Canvas begint, is pas klaar. De drukte van de voorbije weken en maanden hebben erin gehakt.

De radiomakers hebben bovendien weinig zin in uitbundig verbroederen, want vorig weekend overleed hun StuBru-collega en vriend Christophe Lambrecht aan een hartfalen en stopte hun wereld met draaien. Lambrecht (48) stierf thuis in Kontich, net voor hij een rondje wilde gaan lopen. Hij laat een vrouw, twee dochters, een zoontje en veel herinneringen achter.

Bij wijze van openingsvraag leg ik De Soete en Van de Veire een foto voor van Music For Life in 2006, de eerste editie ooit, die zij met hun drieën presenteerden. De Soete: “Wat een broekjes! Dat was de tijd dat ik nog met een nekmat rondliep. En zo’n debiele lipsik.”

Peter Van de Veire: (monkelt) “We hadden wel dezelfde fashionstijl.”