Eerder sprak Humo al met gerechtspsycholoog André De Zutter over hoe je valse aangiftes van verkrachting van echte kunt onderscheiden. Lees dat interview hier.

'Ik blijf het moeilijk hebben om daar emotioneel afstand van te nemen. Maar tegelijk denk ik dan: misschien is dat niet eens zo slecht.' Ook bij rechtspsycholoog André De Zutter (46), expert in daderprofielen van verkrachters, komt de moord op Julie Van Espen hard binnen. 'Het menselijke aspect blijft je aangrijpen. Dat had ik in mijn onderzoek wel wat onderschat.'

We spreken elkaar met zicht op zee, in Knokke. In het appartement van zijn ouders, waar André De Zutter deze week zijn vader verzorgt. Zo’n 250 kilometer veraf van de Vrije Universiteit van Amsterdam, waar de Limburger doceert. Voor het proefschrift waarmee hij vorig najaar promoveerde, verdiepte hij zich jarenlang in meer dan vijfhonderd zedendossiers. De Zutter: 'In het begin zag ik plots overal daders. Een man alleen in de speeltuin? ‘Vast wel een pedofiel. Die moeten we in het oog houden.’ Op den duur werd mijn vrouw er gek van. ‘André, hou daar nu eens mee op.’ (lacht) En ze had een punt: ik was aan het overschatten. Zo’n 99,9 procent van de mannen verkracht nooit. Laten we dat niet vergeten.'

- De (poging tot) verkrachting en moord op Julie Van Espen raakt u, ook als vader. Uw dochter heeft zowat dezelfde leeftijd. Praat u hierover met haar?

De Zutter: «Absoluut. Wat ik haar zeker wil meegeven, is hoe uitzonderlijk dit is. Veel meisjes denken nu wellicht: ‘Shit, als ik zoiets tegenkom, dan overleef ik het niet.’ Terwijl de meeste verkrachters hun slachtoffer in leven laten. Precies daarom is deze zaak ook zo’n groot nieuws, zeker omdat het systeem ook nog eens gefaald lijkt te hebben. Het doet denken aan de moord op Anne Faber (25), twee jaar geleden in Nederland. Op het moment dat zij werd verkracht en vermoord was de dader met verlof uit de forensisch psychiatrische instelling. Ook heel akelig, met fatale afloop: maar weet dat dit zelden voorkomt.