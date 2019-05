Op het witte bordje op de verkeerspaal naast de slagboom staat: ‘Camerabewaking – wet 21 maart 2007.’

Wie het terrein naast het nieuwe oefencomplex van de Antwerp Giants in Merksem betreedt, kan er niet naast kijken. Er staan zelfs twee van die borden, één aan elke ingang.

Die zaterdagavond, bij vallend zonlicht, is Steve Bakelmans op deze plek de Carrettestraat overgestoken met in zijn linkerhand het fietsmandje van het meisje dat hij zonet in de steeg naast het fabriekje van Tiense Suikerraffinaderij heeft gedood. Haar bebloede jas heeft hij iets verder in de steeg achtergelaten, vlak bij de Gabriël Theunisbrug, waar hij Julie Van Espen van haar fiets heeft gesleurd en uit het zicht van andere fietsers in de berm heeft getrokken. Haar reispas en enkele andere spullen uit haar handtas heeft hij in de grijze vuilnisbak naast de ingangsdeur van het sportcomplex gedropt.