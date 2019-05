FreeBritney: wordt de popster tegen haar wil vastgehouden door op geld beluste manipulators?

Er gaat een vreemde hashtag rond op sociale media, en die leidt de laatste dagen zelfs tot curieuze complottheorieën. Maar #FreeBritney, een oproep om de popster Britney Spears te ‘bevrijden’, gaat over veel meer dan een vermeende opsluiting of gedwongen opname van de zangeres. Hij staat voor een veranderende popsterrencultuur en zegt iets over hoe artiesten van nu omgaan met media en publiek, en andersom. Een verklaring van #freebritney in vijf sprongen op de Spears-kalender.

Het scheerincident, 2007

Britney Spears (37) uit McComb, Mississippi, was gedurende het eerste decennium van deze eeuw een van de grootste mondiale popsterren. Als meisje van 11 kreeg zij een rol in het tv-programma The Mickey Mouse Club, naast Christina Aguilera en Justin Timberlake. Daarna begon Spears met hulp van haar ouders een carrière in de pop. Haar doorbraaknummer … Baby one more time uit 1998 werd een van de best verkochte singles aller tijden en later brak Spears nog vele verkooprecords, ook met haar tweede album Oops!... I did It Again (2000).