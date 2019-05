Weg met wegwerptent: Belgische festivals steunen Britse actie

Daar staat u dan. Na drie dagen dansen, drinken en zweten kan u bij het woord Sisyphus enkel aan een metalband denken. Maar neen, het is de Sisyphusarbeid om uw opgooitent van vijftig euro van de festivalweide te krijgen. Met een kater en onder de loden zon is het des te moeilijker om de buigzame tentpalen tweemaal in een achtvorm te vouwen en dan nog eens dubbel. En moet dat dan echt allemaal in dat veel te kleine zakje? En dan moet u die onhandige, ronde zak nog helemaal richting uitgang sleuren. Ach, vijftig euro, denkt u. Dat was het feesten toch waard?

Het is waarschijnlijk een reden waarom jaarlijks honderden festivalgangers het plooiwerk aan zich voorbij laten gaan. Maar de afvalberg is er niet bij gebaat. Een tentje van amper 3,5 kilo bevat evenveel plastic als 8.750 rietjes, of 250 plastieken bekers. In het Verenigd Koninkrijk worden elk jaar zo’n 250.000 tenten op festivalweides achtergelaten. Even omgerekend zijn dat dus meer dan 62 miljoen plastic bekers, zomaar richting vuilnisbak.

Met die cijfers in de hand probeert een Britse campagne de festivalgangers nu een geweten te schoppen. Zestig festivals roepen gezamenlijk op om te stoppen met de verkoop van goedkope tenten. Ze viseren twee supermarktketens die tentjes van nog geen 30 pond (ongeveer 35 euro) in de markt zetten als ‘ideaal voor festivals’. Ook bij ons kost een opgooitentje vaak maar 50 euro.