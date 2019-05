Waarom Keanu Reeves zo'n succesvolle actieheld is

Keanu Reeves te paard, in volle galop over Times Square bij nacht. Even later: Keanu Reeves náást dat galopperende paard, terwijl hij hangend aan een paar touwen een motorrijder van zich af probeert te slaan en een kraanwagen met camera voor hem uit dendert. Een reeks clandestien opgenomen achter-de-schermenfilmpjes op de set van de actiefilm John Wick 3: Parabellum verscheen afgelopen zomer online en de reacties waren opmerkelijk eensgezind: Keanu Reeves is ‘the real deal’. Een ster zonder stuntman. Twintig jaar geleden was hij de coole superheld Neo in The Matrix, in de tussenliggende jaren leek hij minder in de schijnwerpers te staan, maar plotseling is de acteur weer relevant: als de actieheld die zijn stunts levensecht maakt door ze zelf uit te voeren.

Keanu Reeves, 54 jaar oud inmiddels, heeft zichzelf met de John Wick-franchise onder regie van zijn voormalige stuntman Chad Stahelski opnieuw uitgevonden. Ogenschijnlijk eenvoudige wraakfilms zijn het, waarin de door Reeves gespeelde voormalige huurling zich revancheert voor de moord op zijn puppy, die hem cadeau werd gedaan door zijn ongeneeslijk zieke vrouw. Stahelski had nog nooit een film geregisseerd, en zijn debuut in 2014 was een gok. De John Wick-films ontlenen hun spanning niet aan een snelle montage (zoals de Jason Bourne-films met Matt Damon), maar aan lange ononderbroken opnamen waarin de acteur alle bewegingen van zijn personage daadwerkelijk uitvoert.