Waarom een verhoging van de pensioenleeftijd op termijn onvermijdelijk is

Wat stelt N-VA voor?

We worden met z’n allen – gemiddeld – steeds ouder en die levensverwachting blijft maar stijgen. Daardoor duren onze pensioenen ook steeds langer en stijgt het prijskaartje. Om die kosten op te vangen, wil N-VA de pensioenleeftijd koppelen aan de levensverwachting en die dus geleidelijk mee laten stijgen.

‘Als die levensverwachting blijft stijgen, moeten we een systeem introduceren waarbij mensen telkens een maand langer moeten werken’, verduidelijkt voorzitter Bart De Wever in Terzake. De partij zet de klassieke politieke discussies over pensioenleeftijd daarmee op een ander spoor. In het verleden werden die telkens pragmatisch op tafel gelegd: als ‘eenmalige’ maatregel en minstens met één jaar tegelijk. In plaats daarvan wil de partij een nieuwe, graduele stijging. Volgens De Wever ‘de enige manier om het betaalbaar te houden’.

Tegelijk pleit N-VA ervoor om komaf te maken met 'bevoorrechte categorieën' van mensen die nu soms al op 55 of 56 op pensioen kunnen, bijvoorbeeld door brugpensioen na een ontslag.