Nigel Farage staat met zijn Brexit Party weer volop in de aandacht

'Dit is belachelijk. Ik heb nog nooit zo’n krankzinnig interview gegeven. Is dit de BBC? Is dit onafhankelijk' De manier waarop Nigel Farage afgelopen weekend in een interview uithaalde naar BBC-coryfee Andrew Marr nadat die hem confronteerde met enkele uitspraken uit zijn verleden, was nog dagen onderwerp van gesprek. Trumpiaans was het. Kritiek pareren met het in twijfel trekken van de objectiviteit van de interviewer. En vooral geen antwoord geven op de, journalistiek gezien, relevante vragen.

Over het verleden praten doet Farage liever niet. De momenten waarop hij in de aanloop naar het referendum het Noorse of Zwitserse model verdedigde als voorbeelden voor Groot-Brittannië buiten de Europese Unie. Of de momenten waarop hij zei dat een deal met de EU eenvoudig te sluiten was. 'Zij hebben ons harder nodig dan wij hen.' Nee, nu pleit hij alleen nog maar voor de meest rigoureuze vorm van de brexit: vertrekken zonder afspraken. Iets wat hij eufemistisch een ‘schone breuk’ met de EU noemt. En, beweert hij bij hoog en laag, dat had altijd al zijn voorkeur. Zijn opkomst met zijn gloednieuwe partij, de Brexit Party, is ronduit spectaculair te noemen. Elk campagne-evenement waar Farage spreekt is tot de laatste stoel uitverkocht. In vier weken tijd hadden zich al 85.000 leden geregistreerd. Week na week klimt hij verder in de peilingen. Hij is daarmee weer helemaal terug in de politieke schijnwerpers, waarvan Farage de afgelopen jaren keer op keer zei dat hij er juist afstand van wilde doen.

'Ik heb lang gewacht', zegt Farage. 'Ik had de hoop dat Boris Johnson de Conservatieve partij de goede richting in zou duwen. Maar zelfs hij stemde uiteindelijk voor het afschuwelijke akkoord van May. Ik heb gewacht, gekeken of iemand anders naar voren zou stappen, en toen besloten het toch zelf te doen.'