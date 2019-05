Wanneer kwam het Songfestival 'uit de kast'?

Hij staat er nog van te kijken. Net als dit jaar reisde Nederlander Roel Schaap in 2017 naar het Eurovisie Songfestival. ‘Met O’G3NE (de Nederlandse inzending van dat jaar, red.) mee naar Kiev. Daar ontmoette ik een leuke Zweed, met wie ik hand-in-hand over straat heb gelopen. In Nederland word ik weleens aangestaard als ik dat doe. Maar in Oekraïne, een homofoob land, keek die week niemand op of om. Niets is gek op het Songfestival.’