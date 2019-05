'Mijn adoptie-ouders dachten een daad van liefde te hebben gesteld. Het bleek een ontvoering'

Deze week wees Unicef België zijn pas aangestelde directeur de deur. Bernard Sintobin was penningmeester en medeoprichter van Hacer Puente, een Belgische organisatie die minstens van 1985 tot 1990 adopties organiseerde vanuit Guatemala. Het federaal parket onderzoekt of het om kinderhandel ging. De adopties van Hacer Puente riepen ook al vragen op in het Eén-programma ‘Bargoens’, dat Coline Fanon en Sophie Villers volgde in de zoektocht naar hun roots in Guatemala.

Ze zijn niet de enigen die via Hacer Puente naar Europa zijn gekomen en zich vragen stellen bij hun adoptieprocedure. In totaal zouden ondertussen een honderdtal geadopteerden zich gemeld hebben bij Racines Perdues, de organisatie van Coline Fanon en Sophie Villers. Zo is er ook een vrouw die kon vaststellen dat ze op haar vijf jaar ontvoerd is.

Zij willen hier getuigen, maar enkel op voorwaarde dat ze niet hoeven te oordelen over de artikels die zijn verschenen over Bernard Sintobin. Ze willen het gerechtelijk onderzoek niet hinderen.