'Climate change' wordt 'climate crisis': Britse krant 'The Guardian' past klimaatwoordenschat aan

Op het eerste gezicht leek het een grap, maar het is serieus. De Britse krant 'The Guardian' steekt een tandje bij in de berichtgeving over het klimaat. Ze wil het niet langer hebben over ‘climate change’, maar over ‘climate emergency’, ‘climate crisis’ of ‘climate breakdown’ – verandering wordt ‘crisis’, ‘noodtoestand’ of ‘ineenstorting’. In plaats van ‘global warming’ verkiest de hoofdredactie nu ‘global heating’: opwarming wordt verhitting. Zo raakt, naast de planeet, ook de woordenschat opgewarmd.

Het gebruik van de nieuwe termen is niet verplicht maar wordt aanbevolen, zodat de kans groot is dat de redactie zal volgen. Hoofdredacteur Katharine Viner wil dat haar krant “wetenschappelijk precies” is, en duidelijk maakt dat wetenschappers al gewagen van een “catastrofe voor de mensheid”.

Baldwin Van Gorp, mediaprofessor en framingexpert aan de KU Leuven, vindt deze richtlijn te verantwoorden. “Als de krant beslist dat de oude termen niet langer aansluiten bij wat de wetenschap vertelt en woorden wil gebruiken die volgens hen juister zijn, dan zie ik het probleem niet”, zegt hij. “Journalisten worden ook nergens toe verplicht.”