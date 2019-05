Waarom waren boy- en girlbands populair in de jaren 90 en nu helemaal niet meer? (En is dat erg?)

Heel de avond had de vijftienjarige Nathalie gehuild. Ook de wereld van Bea van zestien was ingestort. Voor een hele generatie meisjes was Take That alles wat ertoe deed. Nadat de band begin 1996 aankondigde uit elkaar te gaan, verkeerde puberend Europa wekenlang in diepe rouw. Vanuit hun met posters behangen tienerkamers deelden Bea en Nathalie in een uitzending van het Nederlandse televisieprogramma 'Tros Tv-show' hun verdriet met de wereld. In de studio bij Ivo Niehe gaf Take That zijn laatste publieke optreden. Ze kwamen nauwelijks boven het gegil van hun fans uit.

Take That was op dat moment met afstand de populairste boyband: een door slimme managers of platenmaatschappijen bijeengebrachte groep die – anders dan de reguliere band – geen instrumenten bespeelde. Behalve op vocale kwaliteiten werden dergelijke groepen geselecteerd op hun looks, teneinde tienermeisjes zoveel mogelijk geld uit de zakken van hun strakke spijkerbroeken te kloppen. New Kids On The Block had de weg vrijgemaakt en na het succes van Take That was er geen houden meer aan. Backstreet Boys, East 17, 5ive, Nsync, Westlife, Boyzone, Another Level, 98 Degrees; je kon de populaire clipzender TMF niet aanzetten of er stond een groep jongens met keurig gekapte haartjes een eenvoudig dansje uit te voeren, onderwijl zwoel in de camera kijkend. Daarop geënt ontstond het idee voor de Britse girlband Spice Girls. Het vijftal sleurde in zijn kielzog groepen als Pussycat Dolls, Atomic Kitten en Girls Aloud mee – namen die lezers boven de veertig of onder de vijfentwintig waarschijnlijk weinig zullen zeggen.

'Dit decennium was One Direction de enige jongensgroep die zich qua populariteit kon meten met zijn voorgangers'