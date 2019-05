The Big Bang Theory is voorbij, maar de nerds blijven onder ons

Het lijkt een onwaarschijnlijk concept om verslingerd aan te raken: een komische tv-serie over nerds, lichtelijk wereldvreemde types met een fascinatie voor natuurkundige theorieën en T-shirts met Gandalf erop. Goed met computers, slecht met mensen, rampzalig met vrouwen.

Maar de bedenkers van The Big Bang Theory, Bill Prady en Chuck Lorre, bleken goud in handen te hebben. Met 279 episodes in twaalf seizoenen versloeg deze Amerikaanse sitcom onder meer ‘Friends’ (tien seizoenen) en ‘Cheers’ (elf). De laatste aflevering werd vorige week in Amerika uitgezonden en is aanstaande zaterdag bij Veronica op de Nederlandse tv te zien. Spoiler alert: er zit een Nobelprijsceremonie in.

Geen nerds meer

De populaire serie stopt nu toch omdat de hoofdpersonen te veel op normale mensen gaan lijken, met stabiele relaties, huizen en kinderen. En de eerste voorzichtige onderkin. Wie had dat ooit gedacht? Twaalf jaar geleden maakte de wereld kennis met de hoofdfiguren van The Big Bang Theory: de weinig aantrekkelijke, superslimme wetenschappers Leonard Hofstadter, Sheldon Cooper, Howard Wolowitz en Rajesh Koothrappali. Zij werken bij de technische universiteit Caltech en brengen hun vrije tijd al gamend en filmkijkend door in het gedeelde appartement van Sheldon en Leonard.

'Dankzij een mislukt wetenschappelijk experiment van de vrienden is de lift al jaren buiten gebruik'