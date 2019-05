De populisten staan te popelen voor Europese verkiezingen

'Dit is een historisch moment', zegt Marine Le Pen maar alvast. Op het Domplein in Milaan juichen deze zaterdag duizenden natgeregende mensen de Franse populiste toe. En niet alleen haar. Matteo Salvini is er natuurlijk, de veelbesproken leider van Lega én Italiaans minister van Binnenlandse Zaken. Dit is zijn bijeenkomst, dit is wat hij wil voor Europa, deze kar heeft hij getrokken. Geert Wilders is er, net als Jörg Meuthen van de Alternative für Deutschland, en nog acht wat minder bekende geestverwanten uit landen als Finland, Bulgarije en Slowakije. Er zijn ook wat mensen niet (de Polen en de Hongaren), maar een kniesoor die er op let vandaag.

Wat ze willen en wie ze zijn, lees je op de spandoeken ('Europa is christelijk, niet islamitisch', 'Sluit de havens') en hoor je in de toespraken. Salvini wil 'Europa bevrijden van de illegale bezetting door Brussel' en geeft 'de Macrons, de Merkels, de Junckers en de Sorossen' er weer van langs. Volgens Meuthen zijn de populisten 'niet anti-Europees, maar juist de ware Europeanen'. Eerder noemde hij Jean-Claude Juncker een clown en Angela Merkel een heks. Geert Wilders roept nog een keer op om 'islamisering te stoppen'.

Het zijn de bekende geluiden van Europa's populisten, die volgens een veelgebruikte definitie een strijd voorstaan tussen het gewone volk (het échte volk) en de corrupte elite, maar ze klinken luider dan ooit. En hoewel het ingewikkeld blijft om de uitslag van verkiezingen te voorspellen, wijzen de voortekenen erop dat ze met elkaar de vierde of derde grootste groep worden in het Europees parlement. Verrassend? Nee, niet echt. Kijk maar eens naar de cijfers. Twintig jaar geleden bijvoorbeeld stemde 7 procent van de Europeanen op een populist, nu is dat 25 procent. En twintig jaar geleden hadden alleen Zwitserland en Slowakije één of meer populisten in de regering, nu geldt dat voor elf landen. Dat betekent dat er 170 miljoen mensen geregeerd worden door minstens één populist.