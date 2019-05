Lore (20) is al enkele jaren politiek actief: 'Je kan pas iets veranderen door het heft in eigen handen te nemen'

Lore is al enkele jaren politiek actief. Haar drijfveer om in de politiek te stappen, was simpel: jongeren tonen dat ze de toekomst zijn.

- Waar komt je politiek engagement vandaan?

Lore «Tijdens verschillende lessen in het middelbaar kwam er hier en dan wel al eens een politiek getint thema aanbod. Telkens was ik enorm geïnteresseerd en wou ik meer te weten komen. Ik had ook altijd een mening klaar en discussies ging ik zeker niet uit de weg.

»Dit is ook een klasgenoot van mij niet ontgaan. Hij kreeg een aanbod om eens langs te komen op een bestuursvergadering en nam me mee. Zo ging de bal aan het rollen. Nu ben ik al reeds 2 jaar geëngageerde jongere bij de lokale afdeling van Open VLD.»

- Wat is het belang van een jongerenstem in het politiek debat?

Lore «Jongeren zijn de toekomst, toch? Jongeren hebben frisse ideeën, een beetje naïviteit en het doorzettingsvermogen om iets te willen bereiken.

»Uit eigen ervaring weet ik dat het niet makkelijk is om tegen die oude rotten in het vak op te boxen. Leg ze maar eens uit hoe de jeugd in elkaar zit anno 2019 zonder ze tegen de schenen te stampen. Daarom is het belangrijk dat de jeugd haar stem laat horen en dat jongeren deelnemen aan debatten. Dat ze laten horen wie ze zijn en waarvoor ze staan.

»Dat ze niet zomaar over hun heen laten beslissen. Ik heb ervoor gekozen om een van die stemmen te zijn in het dagdagelijks debat. Ik heb er nog geen moment spijt van gehad!»

- Op welke manieren wil jij een verandering zijn in die wereld?

Lore «Ik heb mij aangemeld om op de lokale gemeentelijst én de provincielijst te staan. Hiervoor zet ik mij 100% in.

»In mijn ogen kan je alleen maar iets veranderen door het heft in eigen handen te nemen. Door niet stil te blijven zitten en zeker niet door alleen maar te klagen en te zeggen dat jij het veel beter had kunnen doen.

»Ik kies voor de politiek omdat ik via deze weg het meeste kan realiseren. Een vernieuwde jeugdraad bijvoorbeeld waar jongeren inspraak krijgen in het beleid en niet alleen een klankbord zijn. Door mijn jeugdig enthousiasme en vooral door niet bij de pakken te blijven zitten, wil ik iets betekenen in deze politieke wereld.»

- Als je één ding mocht meegeven aan jongeren, wat zou het dan zijn?

Lore «Politiek heeft een saaie reputatie. Maar het is echt niet zo erg als je denkt. Wij praten niet alleen over zware politieke thema’s. Af en toe drinken we ook eens een pintje of doen we mee aan een pokeravond van een jeugdvereniging. Ik heb me afgelopen 2 jaar al rot geamuseerd!

»Ik zou iedere jongere aanraden om eens langs te gaan bij hun lokale politieke afdelingen en eens te luisteren. En wie weet, ben jij net zoals mij wel een van die vernieuwers die echt iets wil realiseren en iets wil betekenen voor onze jeugdige medemens. Daar draait het bij mij allemaal om: jongeren tonen dat zij de toekomst zijn.»

HUMO brengt samen met WAT WAT wekelijks een bijzondere getuigenis van een jongere. Benieuwd naar andere verhalen van jongeren of wil je zelf je verhaal delen? Vind WAT WAT op Instagram, YouTube en op www.watwat.be.