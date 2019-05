T-Day in Cannes, dinsdag: Tarantino’s negende langspeelfilm Once Upon a Time in Hollywood was vanaf het begin van het festival de titel die het meest over de lippen ging, en werd dinsdagavond eindelijk voor het eerst aan de wereld getoond. Voor de rode loper kampeerden al sinds vroeg in de ochtend een horde kijklustigen, die allemaal hoopten een glimp op te vangen van de Amerikaanse regisseur en zijn sterren, Leonardo DiCaprio en Brad Pitt. Ook de pers was zichtbaar zenuwachtig. Ruim op voorhand stonden er lange wachtrijen voor het Palais des Festivals, met verhit geduw en getrek als gevolg.