Hoe komt het dat de 'preutse' Turkse series wereldwijd zo'n succes hebben?

De conservatieve wind van president Erdogan waait ook door de Turkse TV-studio’s. Toch voelt in veel landen de kijker zich op zijn gemak bij de ingetogen speelstijl. Hij heeft genoeg van de onmatigheid uit Hollywood. Vrachtwagens, schepen of pijpleidingen zijn niet nodig voor Turkijes succesvolste exportproduct. De dizi, de Turkse tv-soap, verovert de wereld via andere kanalen. Van Argentinië tot Qatar en van Bulgarije tot Vietnam volgen miljoenen mensen de familie-intriges en liefdesverwikkelingen in hitseries als O Hayat Benim (‘Dit is mijn leven’). Binnen tien jaar is Turkije uitgegroeid tot ’s werelds op de VS na grootste producent van televisiedrama.

Wat verklaart het succes? ‘Culturele nabijheid’, menen zowel tv-makers als mediadeskundigen in Istanbul. Mensen hebben volgens hen een beetje genoeg van de seks en het geweld in de Amerikaanse series.