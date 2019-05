Hartstilstand loopt bij vrouwen vaker fataal af

Vrouwen die thuis, in de supermarkt of op de markt een hartstilstand krijgen en vervolgens gereanimeerd worden, zijn slechter af dan mannen. Ze overlijden bijna dubbel zo vaak. Van de mannen die gereanimeerd worden, overleeft 20 procent, terwijl dit bij vrouwen slechts 12,5 procent is. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek, dat vandaag wordt gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift European Heart Journal.

Het is een opvallend groot verschil, zegt Marieke Blom, een van de onderzoekers. Eerder bleek uit ander onderzoek dat hart- en vaatziekten – bij vrouwen doodsoorzaak nummer 1 – minder vaak worden herkend bij vrouwen.