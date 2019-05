De Europese privacywet (of GDPR) blaast één kaarsje uit, maar is er nog werk aan de winkel?

Respecteren bedrijven en overheden de Europese privacywet?

Paniek. Zo kon je de sfeer tijdens de laatste weken bij heel wat bedrijven en overheden het best omschrijven in de aanloop naar 26 mei 2018. Jarenlang hadden bedrijven – groot en klein – onze persoonsgegevens geregistreerd en ergens opgeslagen. Zij die er kaas van gegeten hadden, gebruikten die gegevens te pas en te onpas. En als het sommige bedrijven uitkwam, verpakten ze die data opnieuw om nog eens door te verkopen.

Om burgers opnieuw zeggenschap te geven over hun persoonsgegevens, bedacht de Europese Unie de General Data Protection Regulation, meestal afgekort als GDPR. Consumenten kunnen sinds 26 mei 2018 aan bedrijven vragen waarom hun data wordt bijgehouden, hoe alles verwerkt wordt, en of het bedrijf de gegevens niet kan wissen. Hoewel de richtlijn al meer dan twee jaar eerder werd aangekondigd, schoten bedrijven pas tegen de deadline in actie. Plots leken bedrijven te beseffen: wanneer ze niet in orde zijn met de GDPR kan hen dat 4 procent van de omzet aan boetes of maximaal 20 miljoen euro kosten.

De chaos was zo groot dat oplichters de GDPR gebruikten om geld te verdienen. Voor slechts 195 euro per jaar konden bedrijven een vals keurmerk op hun website plaatsen. Ondertussen is die paniek wat gaan liggen, maar de impact van de GDPR mogen we niet onderschatten.