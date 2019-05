Voor Anuna De Wever en co. moest het maar eens gedaan zijn met de kritiek dat het ‘makkelijk is om te spijbelen zonder oplossingen te bieden’. Dus vroegen ze Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en professor klimatologie Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain) om een klimaatadvies uit te dokteren.

Amper tien weken later stelde het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid zijn rapport voor: 27 aanbevelingen van meer dan 140 wetenschappers, aangestuurd door het duo. Niet op te vatten als een menukaart waaruit je kunt kiezen, maar als een ‘systeemaanpak’. Minder uitstoot, meer natuur, een circulaire economie, minder morsen met ruimte, klimaatneutrale industrie: het moet allemaal dringend én tegelijk én sociaal rechtvaardig doorgevoerd worden.

'Dat moment was een ontlading. Op de eerste vergadering zeiden we nog: ‘Hoe beginnen we hier in godsnaam aan?’, zegt Van Broeck in zijn bureau in de Brusselse Ravensteingalerij. Van Ypersele knikt. 'Je hoopt dan dat een paar andere experts ook tijd zullen vinden. Maar tientallen van hen meldden zich spontaan. We konden direct vijf panels maken rond bestuur, energie en klimaat, biodiversiteit, grondstoffen en afval, en de sociologische kant van de zaak.'

- Waarover gaat dat laatste?

Jean-Pascal van Ypersele «De begrijpelijke angst voor verandering en inkomensverlies. Wil je de maatschappij hertekenen, dan moet je de burgers terdege informeren, bijvoorbeeld via burgerpanels. Zo kun je tonen dat de ecologische crisis aanpakken zeker niet minder levenskwaliteit of inkomen hoeft te betekenen.»

- Maar er zit wel geen kostenplaatje bij jullie plan.

Leo Van Broeck «Wij beschrijven het eindpunt, niet de weg. Onderweg kun je sneller of trager gaan, bijsturen. Maar het gaat om veel meer dan CO2. Onze hele manier van produceren en consumeren moet anders. Dat eindpunt is een keuze voor een compleet andere maatschappij. Dat is niet mogelijk met een paar deeloplossingen. Daarom is dit inderdaad geen lijst aparte maatregeltjes met vaste prijzen, maar een handleiding om al die systemen om te bouwen, van landbouw tot transport en economie.

»Minstens over dat eindpunt zou er brede overeenstemming moeten zijn. Dat we dringend de ecologische crisis moeten aanpakken, zou voor alle partijen vanzelfsprekend moeten zijn.

»En ons plan is wel gebaseerd op studies inclusief kostenplaatjes, zoals die van de VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). We weten dat er ongeveer vier miljard naar de salariswagens gaat en dat de betonstop 1,7 miljard oplevert. Dat uitstel nog veel meer zal kosten. En dat de gezondheidskost van klimaatverandering en luchtvervuiling nu al erg hoog is. Ook is niet alle winst volledig in cijfers te vatten. Denk maar aan minder lang onderweg zijn, minder verkeersslachtoffers, aangenamere dorpen en steden.»