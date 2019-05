Vrouwen aan de top: waarom gendergelijkheid voor betere bedrijfsresultaten zorgt

Bedrijven met een evenwichtig samengesteld management presteren beter en kennen ook belangrijke winststijgingen. Dat stelt een rapport van de International Labour Organisation (ILO). ‘We hadden een positieve correlatie verwacht tussen genderdiversiteit en het succes van bedrijven, maar deze resultaten zijn echt een eyeopener’, zegt ILO-directeur Deborah France-Massin.

Het rapport Women in Business and Management, The business case for change peilde bijna 13.000 bedrijven in 70 landen. Meer dan 57 procent van de respondenten ging akkoord met de stelling dat initiatieven voor meer diversiteit de bedrijfsresultaten verbeteren. Bijna drie vierde van de bedrijven die genderdiversiteit in hun management bijhielden, rapporteerden een winststijging tussen 5 en 20 procent, en de meerderheid stelde een stijging tussen 10 en 15 procent vast.

Maar niet alleen de resultaten gaan in stijgende lijn. Ook zogeheten ‘soft skills’ varen wel bij meer vrouwen aan de top. Bijna 57 procent van de ondervraagde bedrijven gaf aan dat het makkelijker werd om talent aan te trekken en te behouden. Meer dan 54 procent zegt dat ze verbeteringen zagen op vlak van creativiteit, innovatie en openheid. Ook de reputatie van het bedrijf gaat er op vooruit, terwijl ruim een derde aangaf dat dit de klantenbinding vergemakkelijkt.