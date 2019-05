Menstruatiecups: 'Je doet m 's ochtends in en bent de hele dag klaar'

'Wie haar hele leven een menstruatiecup gebruikt, is naar schatting geen 1800 euro, maar slechts 225 euro kwijt aan ongesteld zijn.'

Op websites over duurzaamheid en zero waste kwam de menstruatiecup de afgelopen jaren al vaak voorbij: een herbruikbaar siliconen ‘bekertje’ dat menstruatiebloed opvangt, tot twaalf uur blijft zitten en wel vijf tot tien jaar meegaat. Dat scheelt een hoop afval, want naar schatting van The Huffington Post gebruiken vrouwen in hun vruchtbare leven ruim 9000 tampons. Andere bronnen gaan zelfs uit van 11.000 stuks. Gemiddeld betekent dat zo’n 60 kilo afval in een vrouwenleven, rekende Milieu Centraal uit. Met 90 kilo afval is maandverband nog ­milieuonvriendelijker.

Maar duurzaamheid is niet de enige reden dat steeds meer vrouwen overstappen; het scheelt ook veel geld. Wie haar hele leven een menstruatiecup gebruikt, is naar schatting geen 1800 euro, maar slechts 225 euro kwijt aan ongesteld zijn. In zo’n vier tot acht maanden heb je de ­aanschaf van een menstruatiecup (die gemiddeld 20 tot 25 euro kost) eruit.