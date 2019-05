'Ik denk niet dat ze ons nog in de bak gaan steken', zegt Jeanne. 'Die brief ligt daar, in mijn kamer. Iemand zal ’m wel meepakken zeker? Vroeger stemde ik voor de sossen. Nu denk ik: dat is niks meer voor ons.'

Elke namiddag treffen Jeanne De Cock (81) en Lucy Moens (88) elkaar in de gang van woon-zorgcentrum Hof ter Veldeken in Lebbeke. Om bij te praten. Ook Lucy gaat niet stemmen. 'De vorige keer, voor de gemeente­raad, heb ik gestemd. Voor Maria Van Keer (schepen voor CD&V in Lebbeke, DDC). Bij de gemeenteraad zijn dat mensen die ge nog als klein boelekes hebt gekend van in uw dorp. Nu is het toch een beetje anders.'

De directie van Hof ter Veldeken zegt alert te zijn. Er wordt bij elke bewoner nagegaan of die iemand in z’n familie heeft die per volmacht kan gaan stemmen. Voor wie daar niks voor voelt, kan een dokters­attest worden aangevraagd.