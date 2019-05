Oma heeft niet altijd gelijk: vijf gezondheidtips onder de loep

Lig je wanhopig sniffend en snotterend in bed, belt je moeder, vriend of vriendin en zegt: 'Mijn oma zei altijd...', om je vervolgens te bekogelen met volkswijsheden over uien in sokken, citroenen en op een droge boterham te verorberen knoflooktenen. Klinkt bekend? Regelmatig krijgt de redactie mails met vragen over huis-, tuin- en keukenmiddeltjes voor kleine kwaaltjes. Werken die echt en waarom wel of niet?

Vaporub voor schimmelnagels

Een man die zich uitgeeft als ‘de onbeschimmelde lezer’ mailt dat hij dankzij Vicks Vaporub geen schimmel meer heeft op zijn teennagels. Bij zijn broer werkte dit zalfje dat de luchtwegen moet openen bij verkoudheid ook. Op internet zijn talloze succesverhalen te vinden, maar deze functie van Vicks staat niet in de bijsluiter.

Huisarts Just Eekhof doet momenteel onderzoek naar behandelingen voor schimmelnagels. Je kunt de woekerende schimmel op twee manieren bestrijden, zegt hij. Met een antischimmelmiddel, een echt medicijn, of met stoffen die chemisch de schimmel doden. Naar de medicijnen is wel onderzoek gedaan, naar ‘alles wat je erop smeert’ niet, aldus Eekhof.