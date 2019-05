100 jaar geleden bevestigde een zonsverduistering de relativiteitstheorie van Albert Einstein

Tot overmaat van ramp regende het pijpestelen die ochtend. De omstandigheden op het tropisch eiland waren al zo zwaar. De astronomen werden belaagd door muskieten en door aapjes die hun apparatuur dreigden te stelen. De regen zelf was niet het probleem, maar de wolken ontnamen hen het zicht op de hemel. Om kwart over drie ’s middags zou de maan voor de zon kruipen. Dat bood een ideale kans om de nieuwe theorie te testen. Maar dan moest de verduisterde zon wel te zien zijn.

Ze hadden geluk. Kort voordat de zonsverduistering zou beginnen, klaarde het op. Koortsachtig werkten ze door, in het besef dat de eclips slechts vijf minuten zou duren. ‘Ik heb de verduistering niet gezien’, schreef expeditieleider Arthur Eddington in zijn dagboek. ‘Druk als ik was met het wisselen van de fotografische platen’. Hij nam zestien foto’s en stuurde een telegram naar zijn thuisbasis in Londen. ‘Door wolken heen, goede hoop. Eddington’.

De hoop bleek niet ijdel. Enkele foto’s waren goed gelukt en de beelden gaven Eddington het antwoord waar hij naar zocht. De metingen konden niet worden verklaard met de oude zwaartekrachtleer van Isaac Newton en juist wel met de nieuwe theorie, de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein. De naam van Arthur Eddington zou voor altijd zijn verbonden aan deze zonsverduistering van 29 mei 1919, vandaag precies honderd jaar geleden. En de bevestiging maakte van Einstein in een klap een wereldster.