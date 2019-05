Anne Frank die op Netflix 'geroast' wordt door Adolf Hitler: 'Smakeloze satire'

Veel mensen denken bij de term ‘roosteren’ aan de croque monsieur en de barbecue, maar in de Verenigde Staten is ‘roosteren’ ook de benaming van een komische praktijk waarin een gast op een stoel plaats neemt om zich bewust door anderen te laten fileren. De gastheer onder wiens leiding dat plaatsvindt heet de ‘roastmaster’. De Amerikaanse stand-upcomedian en roostermeester Jeff Ross bedacht de nieuwe Netflix-serie Historical Roasts, waarin beroemde historische figuren ‘op de barbecue’ belanden.

‘Niemand is verboden terrein, niemand is heilig’, is het motto daarvan. Maar toen Ross vorige week in The Tonight Show verklapte dat behalve onder meer Cleopatra, Abraham Lincoln en Rosa Parks ook Anne Frank in de serie wordt ‘geroosterd’, reageerde het publiek in de studio hoorbaar ontzet. Dat was nog voor mensen die roast op Netflix hadden kunnen bekijken. Daarin krijgt Anne Frank, gespeeld door Rachel Feinstein, onder meer te maken met een soort dronken versie van Adolf Hitler (Gilbert Gottfried). ‘Iedereen kent jou als een held en een bestsellerauteur. Maar voor mij blijf je altijd m’n kleine nummer 825060’, zegt deze Hitler met een iets te grote snor. Een andere oneliner van de comedy-Hitler op Netflix: ‘Van alle verslagen uit de Tweede Wereldoorlog die ik heb gelezen, is jouw boek met afstand het meest brandbaar.’