Terwijl ik dit tik, blijft mijn ringvinger soms hardnekkig kleven aan de L-toets, die af en toe ook hapert. Toch kan ik mijn ‘aptop’ onmogelijk binnenbrengen voor herstel. Ik weet immers zelf wel wat het probleem is. Honing. Misschien een scheutje latte. Wat verdwaald watermeloensap. Of een beetje gesmolten kaas.

Laat uw wenkbrauwen maar netjes omlaag, ik wéét dat u het ook doet. Achter uw laptop eten. Of tenminste aan uw bureau. Dat u op de trein onderweg naar uw werk een mueslireep van zijn wikkel ontdoet. Of in de file op de E40 met een warm worstenbroodje op schoot zit. Onderweg naar een afspraak snel-snel een smoothie slurpt. Of tijdens het swipen op Tinder een handjevol amandelen wegwerkt, 'want Obama deed dat naar het schijnt ook'. Die amandelen, niet Tinder.

Of u nu zweert bij proteïnerepen, een stuk fruit, drinkyoghurt, beef jerky of een gesuikerde granenreep: we proppen massaal, gedachteloos en on-the-go etenswaren naar binnen als waren we zo’n elektronische Dumbo aan de ingang van een tuincentrum die men muntjes moet blijven voederen zodat de kleuter op onze rug uit zijn tirade geschud wordt.