Een robot kan dit artikel (nog) niet schrijven

Daags na de Provinciale Statenverkiezingen in Nederland verschenen 355 nieuwsberichten op de website van de publieke omroep NOS. Er was een afzonderlijk artikel geschreven over de lokale verkiezingsuitslag in elke Nederlandse gemeente, van Aa en Hunze tot Zwolle.

Monnikenwerk, zo leek het op het eerste gezicht, maar wie een aantal stukjes las, begon een ­patroon te herkennen. Elk artikel had dezelfde lengte, de zinsopbouw kwam grotendeels overeen, net als de structuur van de alinea’s. De kleine lettertjes onderaan ieder bericht verraadden hoe dat kwam. ‘Het NOS Lab experimenteert met journalistiek door robots. Voor deze tekst hebben we onze robot aan het werk gezet met ANP-verkiezingsdata.’

De 355 nieuwsberichten waren dus niet door ijverige NOS-medewerkers, maar door robots geschreven. Ook de berichtgeving over de uitslagen van de Europese verkiezingen zal dit weekeinde op deze manier worden geproduceerd. Lezers kunnen zich nu ook aanmelden voor een e-mailservice om een door de robot geschreven bericht te ontvangen, zodra de uitslag van hun gemeente binnen is.