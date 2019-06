De nieuwe generatie tattoo-artiesten: 'De tattoowereld is klein, dan is het heel belangrijk om je eigen identiteit te hebben'

Bij tattoos denken we vandaag al lang niet meer alleen aan gênante trampstamps en gangsters met een ankertje op hun schouder. Jaarlijks worden in België een half miljoen tattoos gezet, en het lijkt alsof je als jongere een uitzondering bent als je er géén op je lijf staan hebt. Samen met de tattoogeneratie is er een nieuw soort tattooartiest ontstaan. Hun grootste vijand: Pinterest, tribals en tattoo stealing.

Lena Faict, Lisa Dumon (Liza D.) en Helen Wouters zijn alledrie tatoeëerders met een eigen uitgesproken stijl. Ze hebben dan ook niet toevallig een kunstopleiding achter de rug. Met hart en ziel ontwerpen ze dagelijks unieke ontwerpen waar millennials gretig van smullen.

HUMO Hoe zouden jullie je stijl omschrijven?

Lena Faict «Ik vind dat een moeilijke vraag omdat ik mijn stijl juist niet wil afbakenen. Ik wil alles zo open mogelijk houden. Soms teken ik heel oldskool of superlineair en een andere keer ga ik voor iets meer avant-gardistisch. Mensen zeggen wel dat ik een herkenbare stijl heb. Ik gebruik nog altijd geen digitale tablet. Daarmee kun je scheve lijnen gewoon rechttrekken, maar bij mij zitten er dan wel imperfecties in. Misschien is dat het herkenbare.»

Lisa Dumon «Ik heb een geschetste stijl, dus niet met schaduwvlakken maar met arceringen en lijntjes. Ik werk ook enkel in het zwart-wit. Er zijn veel mensen die zeggen dat ik heel fijn werk, dus dat zal dan ook wel zo zijn denk ik (lacht). In de tattoowereld is het wel belangrijk om je eigen identiteit te hebben zodat je werk herkenbaar wordt.»

Helen Wouters «Mijn stijl behoort eerder tot de nieuwe tattoostijl. Ik maak zeker geen oldskool werk, of iets traditioneels of realistisch. Anderen hebben meer inzicht in die stijl, maar ik studeerde grafische vormgeving en grafiek, waar ik altijd heel fijn werkte. Dat doe ik nu ook in mijn tattoos.»

HUMO Beschouwen jullie je werk als kunst?

Faict «Ik zie dat zeker wel als een kunstvorm. Soms teken ik puur voor de esthetische waarde die een tekening kan krijgen, maar soms vertrek ik ook vanuit diepere motieven zoals dromen en gevoelens. Sommige dingen die ik zet zie ik wel als kunst, ja. (Stil) Amai, dat klinkt mega-arrogant (lacht). »

Dumon «Eigenlijk wel. Sowieso stamt tatoeëren af van een kunstvorm: tekenen en schilderen. Zeker de laatste jaren zijn tattoos een aparte kunstvorm geworden. Sommige klanten zeggen mij ook dat ze vinden dat ik kunst op hun lijf gezet heb. Dat is wel fijn om te horen.»

Wouters «Mij hoor je niet zeggen dat ik een kunstenares ben, maar ik zie het wel als heel persoonlijke ontwerpen voor klanten. Ik ga niets van Pinterest klakkeloos overnemen. Ik ben nog jong. Ik zou graag evolueren naar een punt waar ik alleen maar mijn eigen ontwerpen mag zetten, maar zover ben ik nog niet. Financieel heb ik het soms nog nodig om heel hard te buigen voor de klant.»

Faict «Ik denk dat de generatie ook heel hard aan het veranderen is. De jonge twintigers van nu zien veel meer tattoos. Vroeger moest je naar de bibliotheek gaan om foto’s van tattoos en piercings te zien, nu zijn die dingen heel gewoon aan het worden. Daardoor krijg je ook meer tattooartiesten, en dan is het heel belangrijk om als artiest je eigen ding te doen.»

Dumon «Vroeger tatoeëerde de artiest gewoon wat klant vroeg. Nu gaan die tattooartiesten veel meer dingen in hun eigen stijl zetten, omdat ze daar meer voldoening uithalen. Als klanten iets doorsturen vanop Pinterest, wil je die tekening niet kopiëren omdat je andermans werk respecteert. Soms lukt het niet om de klant te overhalen om iets anders te zetten, en dan is het wel moeilijk om toch tevreden te zijn met je tattoo. Dan steek je er heel weinig van jezelf in.»

Wouters «Er zijn sowieso veel meer artiesten dan vroeger. Daarnaast heeft er ook een technische evolutie plaatsgevonden: er zijn veel meer machines, inkten en naalden om uit te kiezen. Zo kun je zoeken wat jou het beste ligt. De denkwijze is evenzeer veranderd. Het valt ook op dat de degenen die er nu mee starten vaak een artistieke opleiding gevolgd hebben. Leerlingen in het kunstonderwijs beseffen steeds meer dat tatoeëren ook een optie is. Dat is wel een heikel punt in de sector. Het is plots heel populair om te tatoeëren. Tien jaar geleden waren er zo’n drietal tattooshops in Gent. Nu zijn er zo’n veertien.»

HUMO Aanvaarden jullie nog tattoovoorstellen die van het internet geplukt zijn?

Faict «Er zijn nog altijd veel vragen naar bloemetjes en boeketjes. Ik aanvaard dat, alleen op voorwaarde dat ik er mijn eigen ding mee kan doen. Infinity-tekens wil ik bijvoorbeeld ook niet meer zetten. Dat is al te veel gezet, en ik denk dat die personen daar later spijt van zullen hebben: ‘Ah, die in mijn straat heeft ook een infinity-teken staan, ik dacht dat ik de enige was!’»

Dumon «Ik aanvaard nog altijd dingen die niet mijn stijl zijn, omdat ik moet rondkomen. Ik probeer er altijd iets van mezelf in te steken zodat het ontwerp toch een beetje uniek is. Ik zou zelf ook niet graag met dezelfde tattoo als iemand anders willen rondlopen. Vroeger zouden artiesten hun flashes (ontwerpen van de tattooartiest waaruit klanten kunnen kiezen, red.) een paar keer zetten, maar dat is nu wat veranderd. »

Wouters «Nee. Ze mogen voorbeelden sturen van een idee dat ze in gedachten hebben, maar dan maak ik iets gelijkaardigs. Ik zal het nooit helemaal kopiëren. Langs de andere kant: een driehoek is voor mij een driehoek, een lotus is een lotus. Maar als ze iets specifiek sturen van een andere artiest om te laten zetten, zeg ik: ‘Sorry, we ontwerpen zelf’.

»Ik begin wel steeds meer te voelen dat onze klanten dat weten. Toch krijg ik nog wekelijks een Facebookbericht van iemand met een Pinterest-foto en de vraag hoeveel het zou kosten om die tattoo te zetten. Online communiceren over prijzen is al raar, en dan moet ik nog uitleggen dat ik niet zomaar kan kopiëren. Toch frustrerend, om dat te moeten blijven uitleggen.»

HUMO Hebben jullie ooit al spijt gehad van tattoos die jullie zetten?

Faict «Niet echt. Er zijn wel tattoos die ik nu op een andere manier of een andere plek gezet zou hebben. Soms probeer ik de klanten nog te overhalen om bijvoorbeeld tattoos groter te zetten zodat de lijnen niet te dicht op elkaar zouden staan. Maar sommige klanten hebben een heel vast idee van wat ze willen.»

Dumon «Nee nog niet. Ik heb wel al tattoos gezet die ik zelf niet zou laten zetten bijvoorbeeld, omdat het niet mijn ding is. Maar smaken verschillen. Als ik me echt niet kan vinden in een tekening omdat ze niet haalbaar is of er niet mooi zal uitzien op de huid, dan heb ik dat wel altijd gezegd.»

Wouters «Ik denk dat je als artiest altijd kritisch naar je werk moet kijken. Je bent nu eenmaal met naalden bezig in een levend organisme. Dat kan nooit 100 procent perfect zijn. Iedereen heeft zijn leerproces, en dan doe je wel iets dat beter kon. Verminken heb ik wel nooit gedaan (lacht). Je moet alles heel bewust doen, met hart en ziel en met veel concentratie. Je kunt het niet uitgommen, dus je moet het goed doen.»

HUMO Hebben jullie je eigen ontwerpen al eens op iemand anders zien opduiken?

Faict «Er is tattooartiest in Londen die mijn werk op iemand anders gezet heeft. De tatoeëerder kon er zelf niets aan doen. Een vriendin van een vriend van mij was met mijn design naar hem gegaan. Dat doet pijn, ik vind dat echt rot. Dat was toevallig een heel persoonlijk design dat voor mij veel betekenis had.

»Niet alle tattooshops zijn even ethisch. Een goede tatoeëerder zal altijd vragen waar je een design vandaan gehaald hebt. Maar een klant kan hem van alles wijsmaken, natuurlijk. Ik denk ook dat als het nog maar je eerste tattoos zijn en je er niet heel veel over weet, je er geen kwaad inziet om iets te pikken dat bestaat.»

Dumon «Ik heb het ook al meegemaakt. Ik had een ontwerp uitgekend voor een vrouw. Toen ze langskwam, was haar man eerst aan het zeggen hoe ik mijn werk moest doen, en vervolgens kwam ze ook niet naar haar afspraak. Een beetje later zag ik op Instagram dat een andere tatoeëerder mijn ontwerp bij haar gezet had. Hij wist natuurlijk niet dat dat mijn ontwerp was. Ze had gezegd dat ze het zelf getekend had. »

Wouters «Mij is het gelukkig nog niet overkomen. Als het zou gebeuren, is dat natuurlijk niet fijn. Het is een creatie uit je eigen hoofd waar je lang over nagedacht hebt en aan gewerkt hebt. Dat is hetzelfde als bij kunst of reclame, die ontwerpen steel je niet. Andersom is het ook al gebeurd dat een artiest bedrieglijk begint te zeiken dat iemand zijn ontwerp gepikt heeft. Terwijl er duizenden foto’s op het internet zijn van hetzelfde ontwerp.»

HUMO Is er een soort auteursrecht nodig?

Faict «Ik denk dat dat in deze tijden niet echt mogelijk is. Zodra je werk online staat, gaat dat zijn eigen leven leiden op het web. Artiesten onder elkaar gaan wel bijvoorbeeld potloden bij hun foto's leggen. Dat is een algemeen teken van ‘steel dat niet, dat is van mij!’. Zelf leg ik er een plastic diertje bij, in plaats van mijn tekengerief.»

Dumon «Je kunt dat moeilijk op papier vastleggen. Het lijkt me een hele rompslomp om dat te doen voor elk ontwerp. En dan nog kan het zijn dat dat hen niet tegenhoudt. Als artiest moet je respect hebben voor elkaars werk, dat is het belangrijkste. Iedereen moet onderling afspreken om zijn eigen dingen te maken. Het is ook een kleine wereld: het wordt snel rondverteld als er iemand een ontwerp genomen heeft van iemand anders. »

Wouters «Mij lijkt het ook een onrealistisch idee. Je kunt niet overal gaan controleren wat er gebeurt. Als je een beetje verstand hebt, ga je de ontwerpen die je geplagieerd hebt niet online posten. Maar zoals bij elke sector, is er een groep die alles alleen voor het geld doet, en dat is jammer.»