Plus 23,4 procent. Van een schamele 6,5 in 2014 naar 29,9. Vlaams Belang deed het ook erg goed in Diksmuide, Ingelmunster en Oostrozebeke, maar nergens ging de partij er zo spectaculair op vooruit als in Houthulst. Je probeert er iets van te zien, iets van vast te pakken. Te ruiken, eventueel. Maar je ruikt of ziet helemaal niks. De Houthulstenaar en zijn zo goed als lege straten laten zich op dinsdagochtend niet zo makkelijk doorgronden.

‘Ik heb niet gestemd’, zegt een man die aan het oorlogs­monument voor de kerk twee honden aan het uitlaten is. ‘Ik heb trouwens nog nooit van m’n leven gestemd.’

Dat zegt nog iemand, en daarna nog iemand.