SIMON HENDRICKX (23): ‘IK HAD VOORTDUREND BLAUWE PLEKKEN EN MIJN HAAR VIEL UIT’

Drie jaar lang ging het heel slecht met Simon. “Toen ik het diepst in de put zat, stond ik gemakkelijk vier keer per dag op de weegschaal. Elke honderd gram die erbij kwam, had ik gezien. Ik was onverbiddelijk voor mezelf.”

Het liep mis voor Simon nadat hij zich had ingeschreven aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen om er Woordkunst te studeren. “Het was afschuwelijk. De manier waarop ze me daar bekritiseerden, heeft mijn zelfvertrouwen enorm aangetast. Sinds die tijd let ik op wat ik in mijn mond steek. In alle vakken werd mijn persoonlijk werk afgebroken en werd ik geconfronteerd met mensen van wie ik vond dat ze er beter uitzagen dan ik. Toen ik uiteindelijk aan de deur werd gezet, ben ik gaan letten op wat ik at.”

Na die afwijzing was Simon alle controle kwijt. “Mijn toekomstplannen werden me plots ontnomen. Het heeft twee maanden geduurd voor ik opnieuw wist wat ik met mijn leven moest doen. Ik schreef me in voor een opleiding journalistiek in Mechelen, waar ik bijna niemand kende. Dat was heel isolerend. Het enige waar ik controle over had, was hoe ik eruitzag. Zo konden mensen toch al niet zeggen dat ik te dik was.”