'Erger dan hersenspoeling': hoe China het neerslaan van het studentenprotest uit het collectieve geheugen kon wissen

Het moet een jaar of tien geleden zijn geweest dat Ming, een jonge dertiger uit Peking, ineens oog in oog stond met China’s verborgen verleden. Hij was op bezoek bij een vriend, toen daar een buurman langskwam met een verlamde linkerarm en een groot litteken. Toen Ming ernaar vroeg, wijdde de vader van zijn vriend hem in: de buurman was gewond geraakt op ‘4 juni’, de Chinese term voor het in 1989 neergeslagen studentenprotest op het Tiananmenplein.

Tot dan toe had Ming – een schuilnaam, want over dit onderwerp praat je in China niet openlijk – nooit echt stilgestaan bij het Tiananmen-geweld. In 1989 was hij nog een peuter, en hij herinnerde zich alleen hoe zijn vader hem een tijd niet naar het park had meegenomen, vanwege het protest. Later, als tiener, hoorde hij zijn ouders er weleens over praten, maar hij had nooit echt geluisterd. En dan nu ineens, een confrontatie met een slachtoffer – wat deed dat met hem?

‘Een slachtoffer?’, reageert Ming verbaasd, even zichtbaar twijfelend of hij wel met een interview had moeten instemmen. ‘Zo zou ik die man niet noemen. De demonstranten veroorzaakten ook veel hinder. Natuurlijk had de regering geen geweld moeten gebruiken, maar aan het einde waren er geen andere opties meer. Laten we het objectief bekijken: die buurman was niet echt een slachtoffer. Hij kwam in aanvaring met het leger, hij raakte gewond en bleef achter met een kapotte linkerarm.’