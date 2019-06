SoundCloud wil volwaardig muziek streamen met betalend model

Muziekstreaming is booming business. Ook in ons land. In 2017 was de Belgische streamingmarkt goed voor een totale omzet van 29,7 miljoen euro. Een forse stijging tegenover het jaar voordien toen streamen ‘slechts’ 21,5 miljoen in het laatje bracht. En steeds meer spelers willen een stuk van die groter wordende koek. Eerst waren er Deezer en Spotify, daarna volgden Apple Music, Amazon Music en YouTube Music. Vanaf vandaag krijgen die er met SoundCloud Go+ nog een concurrent bij. De dienst werd eerder al in onder andere de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië uitgerold en is nu dus ook in België beschikbaar.

SoundCloud is als platform niet nieuw. Met meer dan twintig miljoen artiesten die er hun ding komen doen, is het voor muziekliefhebbers het platform bij uitstek om nog niet door het grote publiek omarmde pareltjes, remixes of mixtapes te ontdekken. Onder anderen Chance The Rapper, Post Malone en hitparadesensatie Lil Nas X werden er ontdekt. Ook als podcast-platform is SoundCloud populair. Met de introductie van SoundCloud Go+ zet het bedrijf een volgende stap. Voor 9,99 euro per maand kunnen abonnees niet alleen tracks downloaden om ze daarna offline te beluisteren, ze krijgen ook toegang tot de volledige SoundCloud-catalogus die naast beginnende artiesten ook een hele reeks gevestigde namen bevat. Wie gratis wil blijven luisteren, moet daar voortaan ook af en toe een reclameboodschap bij nemen.

Eenheidsworst

Een zet die het bedrijf uitdrukkelijk in het vaarwater van grote jongens als Spotify en Apple brengt. Al ziet Anthony Gabriele, verantwoordelijk voor abonnementen en marketing bij SoundCloud, dat net iets anders. ‘Het is niet onze bedoeling die concurrentiestrijd aan te gaan’, vertelt hij. ‘Onze focus ligt anders. Onze luisteraars komen naar SoundCloud om nieuwe dingen te ontdekken. Dingen die nergens anders te vinden zijn.’ De grote namen die er nu voor betalende abonnees bijkomen moeten we eerder als een soort extra service zien. Bovendien is Gabriele ervan overtuigd dat er in de toekomst steeds meer mensen verschillende muziekdiensten met elkaar zullen combineren. Een abonnement op een ‘klassieke’ speler als Spotify voor de mainstream-releases bijvoorbeeld en eentje op SoundCloud Go+ voor het nieuwere werk.

Tom Evens, professor media-industrieën aan UGent, ziet het zo’n vaart niet lopen. ‘Het probleem is dat het voor muziekstreamers heel moeilijk is het verschil te maken. Ze hebben allemaal dezelfde artiesten in hun catalogus zitten. Waarom zou je er dan verschillende abonnementen op na houden? Bij televisie is dat anders, omdat je daar veel meer exclusieve inhoud hebt. Wie Game of Thrones wil zien, moet HBO-abonnee zijn. La casa de papel is dan weer enkel bij Netflix te bekijken en het nieuwe seizoen van Sneaky Pete is exclusief Amazon-materiaal.’ SoundCloud mag dan al met zijn gigantische catalogus tjokvol beginnende artiesten uitpakken, die kan je ook gratis beluisteren. Wie wel 10 euro per maand betaalt krijgt in ruil een pak artiesten die ook overal elders te horen zijn.