'We moeten de Gentse Feesten teruggeven aan de Gentenaars'

Op de Gentse Feesten-site staat voorlopig alleen een aftelklokje. Woensdag pas verschijnt hier het officiële programma. Maar nu al zorgen de Feesten voor discussie. Het was acteur en poppenspeler Luk De Bruyker, in Gent beter bekend als Pierke Pierlala, die afgelopen weekend de knuppel in het hoenderhok gooide.

Tijdens ‘speakers corner’, een maandelijks debatmoment op zondagmiddag, stelde hij een zevenpuntenplan voor. Daarin pleitte hij onomwonden om de concerten op het Sint-Baafsplein en het Polé Polé-festival op de Gras- en Korenlei, twee van de grootste publiekstrekkers, af te schaffen. Volgens De Bruyker moeten die pleinen rustige plekken worden, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. “De Gentse Feesten hebben rustpunten nodig. En ik wil die zoeken op de plekken waar ons historisch patrimonium rendeert maar ronduit vermassacreerd wordt tijdens de Feesten.”

Peper en zout

Schaf Sint-Baafs en Polé Polé af en er komt volgens de poppenspeler meteen een hoop geld vrij om te geven aan kleine, zinvolle en creatieve projecten. Want die krijgen nu te weinig subsidie in vergelijking met de grote pleinen. ‘Het unieke aan onze Feesten zijn net die creatieve projectjes die je verwonderen en die voor een leuke sfeer en afwisseling zorgen. Die zijn de peper en het zout van onze Feesten. Maar nu verdient een wc-madam op de Gentse Feesten meer dan kleine professionele Gentse gezelschappen.’

Het is een gevoel dat bij veel Gentenaars leeft. Dat er meer gefocust wordt op zoveel mogelijk buitenstaanders aantrekken en commercie, en minder op authenticiteit en creativiteit. Nochtans was dat laatste de grote bedoeling toen zanger en kunstenaar Walter De Buck begin jaren 70 de Gentse Feesten, toen op sterven na dood, nieuw leven inblies. Rond Sint-Jacobs begon hij, Woodstock in gedachten, aan een ‘moderne’ versie van de Feesten. Volkser dan ooit. Vanuit de onderbuik.