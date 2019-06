Sleutelen aan oceanen: de oplossing voor het klimaat?

Het thema van de jaarlijkse VN-Wereldoceanendag, aanstaande zaterdag, is het voorkomen van plasticvervuiling in de wereldzeeën. Een groot thema, erkent professor Gert-Jan Reichart, hoofd van de afdeling oceaanonderzoek van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel en hoogleraar mariene geologie aan de Universiteit Utrecht. 'Maar zeker niet hét thema van het oceaanonderzoek. Ik ben de laatste om de plasticvervuiling te bagatelliseren, maar ik zou deze Wereldoceanendag toch vooral willen aangrijpen om te laten zien welke immense rol de oceanen spelen in het regelen van ons klimaat. Niet alleen een groot deel van de extra CO2 die wij uitstoten wordt opgenomen door de oceanen; ook veruit het grootste deel van de extra warmte die wij veroorzaken, verdwijnt in het water.'

'Door CO2-uitstoot te compenseren op land kunnen we niet veel meer doen dan rommelen in de marge van het klimaat' Marien geoloog Gert-Jan Reichart

Samen met zusterinstituten over de hele wereld, doet het Texelse NIOZ dag in dag uit metingen aan stromingen en temperatuur op de zeeën en oceanen. Op die manier kan met een behoorlijke nauwkeurigheid worden becijferd waar alle CO2 en bijbehorende warmte blijft die wij de atmosfeer in brengen. Reichart: 'Omdat een liter water veel meer energie kan vasthouden dan een liter lucht, en omdat er zo ontzettend veel water op aarde is, wordt maar liefst 97 procent van alle warmte die door het versterkte broeikaseffect wordt vastgehouden, door de oceanen opgenomen.'