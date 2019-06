Het levert wel idyllische plaatjes op. Moeder staat glimlachend, doorgaans met voorgebonden short, met één hand in de pot te roeren en troost met de andere een kleintje. Op een afstand kijkt vader tevreden toe. Het harmonieuze beeld geeft de indruk dat het zo moet zijn. Dat het iets natuurlijks is. Dat iedere speler gecast is volgens zijn of haar interesses, capaciteiten én vrije wil.

Klopt niets van, blijkt uit een nieuwe studie van het AVG, het archiefcentrum gespecialiseerd in vrouwengeschiedenis. Op vraag van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) onderzocht het hoe van in de negentiende eeuw tot nu omgegaan werd met ouderschap. Het resultaat is opmerkelijk. De studie toont het bestaan van een politieke wil, van in de negentiende eeuw tot rond de jaren 1960, om een nieuw gezinsmodel te creëren én op te leggen.