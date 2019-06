Wat kan Twitter ons werkelijk leren over de grote buitenwereld?

Sinds Donald Trump president is, hebben Amerikanen het 45 procent vaker over schaamte. Al na een paar jaar zien mensen extreem weer als het nieuwe normaal. Het Brexitdebat ging in het Verenigd Koninkrijk niet zozeer over nationalisme en het aanpakken van de elite, maar over economische zorgen. Dat blijkt allemaal uit wetenschappelijk onderzoek.

Nou ja, op Twitter dan.

Wetenschappers richten zich geregeld tot Twitter, een schijnbaar ideale plek om in het (digitale) wild te bestuderen wat mensen doen en denken. De Amerikaanse psycholoog Phillip Wolff noemde het sociale medium niet voor niets een ‘microscoop voor psychologen’.