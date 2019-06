Kom van die bank af! Wie flink oud wil worden, moet ook op latere leeftijd actief blijven

Honderd jaar is ze en ze geeft nog elke dag yogales. Ook vandaag geeft de Amerikaanse Tao Porchon-Lynch een workshop, net even buiten New York, met de titel ‘Eternal Youth Through Yoga’. In een van haar vele Youtube-filmpjes zegt ze: 'Iedere dag sta ik op, kijk naar de zon en denk: dit wordt de beste dag van mijn leven.' Een ander hoogbejaard rolmodel is de Brit Fauja Singh (108). Singh liep op zijn 89ste zijn eerste marathon, omdat hij toe was aan een ‘nieuwe focus’ in zijn leven. Sinds een paar jaar loopt deze ‘Tulband Tornado’ geen marathons meer, maar jogt nog wel dagelijks 16 kilometer. Om in vorm te blijven.

Beide honderdjarigen zijn ronduit mager. Singh vertelde eens aan de BBC dat hij altijd kleine hoeveelheden eet en regelmatig vast. Zo blijft hij gezond. Dit is het nieuwste gouden advies om gezond stokoud te worden. Niets dutjes op de bank: elke dag een uur naar buiten, regelmatig krachttraining doen en matig en gezond eten.

'Pak altijd de trap, neem de fiets in plaats van de auto en sjouw zelf je zware tas boodschappen naar huis'