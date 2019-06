Niets is helemaal echt op dit proces: pleegden politicus Van Eyken en zijn minnares werkelijk een moord?

Maandagnamiddag. In een zaaltje onderin het Brusselse justitiepaleis is een bode in een lijf-aan-lijfgevecht verwikkeld met een net geen 2 meter hoog kartonnen postpakket. Het is eerder die middag afgeleverd en achter de griffierster neergezet. Als de bode er eindelijk klaar mee is, komt een vliegenraam te voorschijn.

Sabine Wilputte, rechercheur bij de moordsectie van de Brusselse federale politie, verklaart dat het een vliegenraam was met oprolbaar gaas en attendeert op het hendeltje. Wie dit soort vliegenramen kent, kon het als eventuele indringer langs de buitenkant openen. “Tegen dat raam, langs de binnenkant, stond een kastje. Als iemand van buitenaf het appartement wou binnengaan, dan was er een ruimte van maximaal 29 centimeter. Voldoende voor een mens met een normale lichaamsbouw.”

Vervalst diploma