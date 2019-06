'Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat je een slechte carrièrestart lang meedraagt'

“Goh ja, dat is toch echt een cliché, dat je met zo’n richting geen werk vindt?” Rhiannon Buyens (22) zit nu volop in de examens, nog even en ze heeft haar masterdiploma Afrikaanse Studies op zak. De reacties, als Buyens vertelt wat ze studeert, vallen in twee categorieën op te delen: ‘O, interessant’, of ‘Oei, wat ga je daarmee doen?’ “Ik kan nog alle kanten op, dat heb ik ook goed nagekeken voor ik hier aan begon: in de culturele sector, bij de overheid of bij een ngo. Het liefst zou ik in de diplomatie gaan. Ik zie mezelf wel aan de slag bij een ambassade of internationale organisatie.”

Job of dop?

Opleidingen met het hoogste percentage werkzoekenden (1 jaar na afstuderen):

Masters: