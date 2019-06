Rilatine – vaak voorgeschreven bij ADHD – zou het brein een extra boost geven, met als beoogd resultaat: hogere cijfers, of toch een betere concentratie. Maar die hoopvolle verwachting werd onlangs van tafel geveegd door onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij bestudeerden 41 studies onder 2.102 kinderen en concludeerden: de leerprestaties verbeteren niet en ook haalden de kinderen die dagen of weken van tevoren Rilatine slikten, geen hogere cijfers. Rijst de vraag: kun je zelfs sléchter gaan presteren als je zonder ADHD of ADD zo’n pilletje popt?