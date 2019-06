De beheerders van de confessions-pagina's klappen uit de biecht

Als we een beheerder van UGent Confessions bellen, heeft hij luide muziek opstaan. Zelfs zijn kotgenoten weten niet dat hij één van de beheerders is en dat wil hij het liefst ook zo houden. Ook de beheerders van UAntwerpen en KU Leuven Confessions houden hun identiteit goed verborgen.

'ik denk dat we na al die confessions over 'Partyvelde' niet zo geliefd zijn bij Artevelde Hogeschool' UGent Confessions

HUMO Jullie staan heel sterk op de anonimiteit van dit interview. Waarom precies?

Beheerder KULeuven Confessions «De vraag 'Wie zijn die beheerders toch?' is ook gewoon een leuk mysterie dat onze volgers bezighoudt. Maar is het ook een manier om te voorkomen dat vrienden of kennissen ons persoonlijk gaan aanspreken met bijvoorbeeld de vraag waarom hun confession er niet op is gekomen. Ook kunnen mensen die ons kennen ons niets ‘verwijten’ mocht er een confession over hen gepost worden.»

Beheerder UAntwerpen Confessions «Er worden heel veel confessions gestuurd naar onze pagina en ik zou het niet zo erg vinden als mensen mij persoonlijk aanspreken om een confession te posten. Mijn grootste zorg is dat studenten hun confession niet meer durven insturen omdat ze weten wie ik ben. En daarnaast is het ook leuk dat ik nog steeds anoniem kan reageren op onze pagina.»

Beheerder UGent Confessions «De meeste confessions die we posten, vinden we zelf ook grappig, maar ik begrijp dat sommige mensen die niet grappig vinden. We proberen geen kwetsende of discriminerende confessions te posten, maar ik denk dat we na al die confessions over 'Partyvelde' niet zo geliefd zijn bij Artevelde Hogeschool.»

HUMO Hoeveel tijd steek je er dagelijks in?

Beheerder KU Leuven Confessions «Dat verschilt van dag tot dag. We zijn een team, dus kunnen we de taken verdelen. Onze studies komen voor ons allemaal op de eerste plaats, dus als iemand geen tijd heeft om te posten, is dat geen probleem. Het lukt ons wel om elke dag verschillende confessions op de pagina te plaatsen, maar de ene dag is het wat meer dan de andere.»

Beheerder UGent Confessions «Ik schat dat ik er ongeveer twee uur mee bezig ben. Ik ben wel één van de meer actievere beheerders in ons groepje, maar alleen kun je dat niet bolwerken. Ik lees ongeveer tweehonderd confessions per dag. Soms zijn dat hele lappen tekst, die lezen we ook echt!»

Beheerder UAntwerpen Confessions «Tijdens de blok is het natuurlijk veel drukker, maar toch is het voor mij ongeveer 20 minuutjes werk per dag. De vorige beheerders hadden al een Messenger-bot geschreven en het systeem van confessions indienen en posten wat geautomatiseerd. Door mijn vroegere software-opleiding heb ik dat nog wat verder kunnen stroomlijnen. Ik beheer de pagina nu sinds januari in mijn eentje. Alleen heb je meer controle, en het is op zich ook niet zo veel werk dat ik echt hulp nodig heb.»

HUMO Is het belangrijk om ook zelf student te zijn aan de UGent, UAntwerpen of KU Leuven om beheerder te zijn van de pagina?

Beheerder KU Leuven Confessions «We studeren allemaal verschillende richtingen aan de KU Leuven en zo kunnen we wel beter inschatten welke confessions de moeite waard zijn en welke niet. Onze verschillende examenroosters helpen natuurlijk ook om makkelijker te regelen wie wanneer confessions online plaatst. Uiteindelijk maakt onze studierichting ook niet zoveel uit, aangezien we proberen om over elke richting wel confessions te posten zodat iedereen zichzelf erin kan herkennen.»

Beheerder UGent Confessions «Je krijgt zoveel van de pot gerukte verhalen te lezen dat je goed moet kunnen inschatten welke waar en welke verzonnen zijn. Als je zelf student bent, voel je wel aan welke verhalen er echt gebeurd kunnen zijn of wat je ook zou kunnen overkomen. Soms sturen mensen zelfs bewijsmateriaal door om de echtheid van hun verhaal te bewijzen.»

Beheerder UAntwerpen Confessions «Het is zeker een meerwaarde om iets van informatica te kennen, zo kun je het werk automatiseren en hoef je er niet veel tijd in te steken. Als we een opvolger zoeken voor de pagina, zal ik wel rekening houden met zijn of haar softwarekennis.»

'Haat, racisme en politieke propaganda haal ik er meteen uit. Dat heeft helemaal geen plaats op onze pagina.' UAntwerpen

HUMO Waarop let je als je confessions filtert?

Beheerder KU Leuven Confessions «We kiezen vooral confessions waar we zelf mee moeten lachen of waarvan we denken dat ze onze volgers zullen aanspreken. Confessions die iemand persoonlijk aanvallen of die mensen op de tenen trapt, verwijderen we meteen. Meestal schatten we dat wel goed in, maar als we toch een bericht krijgen van iemand die een confession niet oké vindt, verwijderen we die onmiddellijk. Het is onze bedoeling te amuseren en mensen hun hart te laten luchten, niet om mensen te beledigen of te kwetsen.»

Beheerder UAntwerpen Confessions «Haat, racisme en politieke propaganda haal ik er meteen uit. Dat heeft helemaal geen plaats op onze pagina. Verder kies ik vooral wat ik zelf grappig vind en zorg ik dat er geen confessions over dezelfde onderwerpen komen.»

Beheerder UGent Confessions «Wij doen alles nog handmatig en filteren echt alles. Onze admins ploegen door alle confessions en selecteren wat ze grappig vinden. Bij twijfelgevallen kan een confession eventjes blijven in de wachtrij staan, tot een andere admin die oppikt om te posten. Afhankelijk van wie er tijd heeft, gaat dat snel of minder snel. Dat is ook de reden waarom we op onregelmatige uren posten of soms eventjes niet actief zijn. Haatdragende of politieke boodschappen vermijden we. Door de verkiezingen kwamen er nu heel wat confessions over Vlaams Belang of 'linkse traantjes' binnen, maar die posten we niet. Tenzij er een leuke draai aan gegeven wordt, zoals met de confession over de oprichting van een ‘Gents Belang’.»

'Het is onze bedoeling te amuseren en mensen hun hart te laten luchten, niet om mensen te beledigen of te kwetsen' KU Leuven

HUMO Wat maakt van een confession een goeie confession?

Beheerder KU Leuven Confessions «Over het algemeen doen memes het heel goed op onze pagina. Ook confessions die herhaaldelijk in verschillende varianten terugkomen zijn populair. Enkele voorbeelden van varianten die het al goed deden zijn: stemmingen in de vorm van 'like als …, geef een hartje als …', pick-uplines voor elke richting, de familiefeesten voor elke richting, boerenmopjes,… Wanneer een confession over een onderwerp gaat waar veel mensen zich in kunnen herkennen, merken we ook dat hier veel likes en comments op komen. Dan weet je dat je niet alleen bent.»

Beheerder UAntwerpen Confessions «Veel hangt natuurlijk ook af van het tijdstip. Confessions over de blok werken natuurlijk het best in de blok. Zo gaat het ook met actuele onderwerpen of gebeurtenissen. Het werkt wel als je persoonlijke verhalen wat met zelfrelativerende humor brengt, maar het is geen exacte wetenschap.»

Beheerder UGent Confessions «Soms vermoeden we dat iets goed gaat werken en dan doet het helemaal niets op Facebook, andere worden dan weer vanuit het niets populair. Dat is echt moeilijk te voorspellen.»

HUMO Stuur je soms ook zelf confessions naar de pagina?

Beheerder KU Leuven Confessions «Af en toe. Wij zijn ook studenten, dus maken we zelf natuurlijk ook leuke dingen mee. Onze confessions worden ook wel altijd even met de groep gedeeld, zodat iedereen ze goed vindt.»

Beheerder UAntwerpen Confessions «Ik help soms andere mensen om een confession op te stellen. Mensen sturen mij hun verhaal door en dan probeer ik dat in een Facebook-post te gieten. Het helpt natuurlijk dat ik vroeger ook al confessions doorstuurde. Die gingen toen van typisch studentenbeklag als vuile wc’s of over de lessen of dingen uit het uitgaansleven.»

Beheerder UGent Confessions «Van elke beheerder staat er wel iets online. Natuurlijk post ik die niet zelf, maar stuur ik die ook gewoon in zoals iedereen en wordt die door de andere beheerders beoordeeld. Sommige van mijn confessions zijn zelfs niet op de pagina verschenen.»

HUMO Sommige confessions zijn expliciet of op het randje. Komen jullie soms in de problemen bij Facebook?

Beheerder UGent Confessions «We hebben nog nooit iets van Facebook gehoord, dus qua regels volgen zitten we wel safe. Tijdens een vorige blokperiode hadden we wel een confession gepost die we grappig vonden, tot een lezer ons erop attent maakte dat het eigenlijk wel op het randje van discriminatie was. Toen hebben we toch beslist om die post te verwijderen, ondanks de vele likes en reacties.»

Beheerder UAntwerpen Confessions «Je moet natuurlijk opletten. Je pagina kan zomaar geband worden door Facebook, en ik krijg soms ook eens een berichtje van onze eerste beheerder dat ik toch moet opletten. Het gaat dan om iets te expliciete of seksuele posts die de regels van Facebook overtreden. Als iemand die post liket, dan kan het zijn dat zijn of haar vrienden dat ook kunnen zien, zonder dat ze onze pagina volgen of liken.»

'Ik wil zeker nog tot het einde van mijn studies de pagina beheren. Dus zeg maar zeker nog 4 à 5 jaar' UAntwerpen

HUMO Is er rivaliteit tussen de verschillende confessions-pagina’s?

Beheerder KU Leuven Confessions «Er wordt zo nu en dan wel eens een opmerking gemaakt op de pagina’s van verschillende studentensteden, maar dat is dan eerder om te lachen.»

Beheerder UGent Confessions «Nee, ik volg de pagina’s niet omdat ik al te veel confessions lees voor onze eigen pagina. Als je thuis komt van je werk, wil je niet nog meer werken. Dat geeft wel problemen, want soms posten wij een confession die blijkbaar al eens op een andere pagina gepost is. Maar het is echt onbegonnen werk om te controleren of verhalen al eens op een van de vele andere pagina’s gepost is.»

Beheerder UAntwerpen Confessions «Iemand heeft een tijdje geleden eens de proef op de som genomen en dezelfde confession doorgestuurd naar alle drie de confessions-pagina’s. UAntwerpen postte de confession na twee uur, Ugent na twee dagen en KU Leuven helemaal niet. Er is niet veel rivaliteit, we bekijken en liken elkaars confessions wel, maar er zijn wel verschillen.»

'Mijn beste vrienden met wie ik dagelijks afspreek weten niet dat ik beheerder ben.' UGent

HUMO Hoe lang willen jullie nog doorgaan als beheerder van de confessions-pagina?

Beheerder KU Leuven Confessions «Ons team is nog niet veranderd sinds we de pagina opgestart hebben. Wanneer we klaar zijn met studeren of de pagina om andere redenen uit handen willen geven, zullen we eens goed nadenken hoe we opvolgers gaan zoeken, want opnieuw een nieuwe confessions-pagina oprichten en onze verzameling verloren laten gaan, zou zonde zijn.»

Beheerder UGent Confessions «Dat weet ik niet, maar het heeft wel een grote impact op mijn leven. Mijn beste vrienden weten niet dat ik beheerder ben. Als ze dan praten over confessions moet ik doen alsof ik die ook zoals iedereen gewoon op de pagina heb gelezen. Je leeft een soort dubbelleven, maar ik raak het wel gewend. Je neemt gewoon een paar voorzorgsmaatregelen om het makkelijker te maken. Zo ga ik niet meer op Facebook in het openbaar, want dan kan je meteen zien welke pagina’s iemand beheert. Dat heb ik aan den lijve ondervonden, want zo is een goeie vriendin van mij het te weten gekomen.»

Beheerder UAntwerpen Confessions «Goh, ik doe het nog maar sinds januari, maar ik wil zeker nog tot het einde van mijn studies de pagina beheren. Dus zeg maar zeker nog vier à vijf jaar (lacht).»