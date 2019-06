Pal voor het kantoor van Facebook en Instagram in New York lagen vorig weekend zo’n honderd naakte demonstranten op straat. Voor hun geslachtsdelen hielden ze foto’s van mannentepels, en de vrouwen hadden stickers van mannentepels op die van zichzelf geplakt.

Het protest werd op poten gezet door Spencer Tunick, een Amerikaanse kunstenaar die vooral bekend is van zijn foto’s van enorme hoeveelheden blote mensen in de openbare ruimte. Hij organiseerde zulke installaties in steden als Londen en Mexico-Stad (een wereldrecord, met 18.000 mensen), en zette in 2007 de parkeergarage aan de Marnixstraat vol mensen in adamskostuum.

Probleem met kunst als dat van Tunick: het is moeilijk aan de man te brengen op sociale media. Facebook en Instagram censureren vrouwentepels. Om zijn profielen in de lucht te houden moet hij vrouwentepels afdekken.